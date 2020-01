Prizori kot iz Stare zaveze: oblaki požrešnih kobilic so se zgrnili nad vzhodno Afriko (FOTO) Reporter Države vzhodne Afrike, ki so jih že prizadele suša in katastrofalne poplave, sedaj ogrožajo številne kobilice. Strokovnjaki so posvarili, da bi to lahko imelo uničujoče posledice za regijo. Gosti oblaki požrešnih kobilic se širijo vse od Etiopije in Somal

Sorodno Oglasi Omenjeni Kenija

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Aleš Šabeder

Andrej Bertoncelj

Luka Dončić

Jan Oblak