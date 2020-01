Glavni krivci za pomanjkanje domov za starejše, so se skrili! Luka Mesec je priznal, da je nazadnje Demokracija V preteklosti smo večkrat pisali o 74 milijonih evrov, ki jih je večinoma pridobilo Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti. Oddaja Tarča je povabila aktualna ministra za zdravje Aleša Šabedra, ministrico za delo Ksenijo Klampfer in novo predsednico Desusa Aleksandro Pivec, da bi spregovorili o problematiki starejših, gradnji novih domov za starejše ter o sprejetju zakona o ...

