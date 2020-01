Kaj je uspelo Pezdirju, Bobnarjevi in Muženiču pa ne? - Ekonomist NPU to naznanil specializiranim to Demokracija Ekonomist Rado Pezdir, ki je kot strokovni sodelavec Logarjeve komisije preiskoval primer iranskega pranja denarja v času, ko je bila banka NLB še v večinski državni lasti, je specializiranemu državnemu tožilstvu v četrtek naznanil sum storitve kaznivega dejanja zoper kriminaliste Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU), ki so Specializiranemu državnemu tožilstvu s poročilom predlagali opustitev p ...

Sorodno

Oglasi