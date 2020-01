Dragića ustavila poškodba, Čančar igral le dobro minuto 24ur.com Goran Dragić, ki je obnovil poškodbo mečne mišice, ni mogel pomagati Miamiju, ki je izgubil v domači dvorani. Denver je zmagal v New Orleansu, Nikola Jokić je dosegel 27 točk, malo je igral tudi Čančar, ki pa ni dosegel koša. V Parizu sta se pomerila Charlotte in Milwaukee.

