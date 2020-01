Velik del filma je glasba. Verjetno je veliko večji del kot le velik, saj brez glasbe film ne pride do tiste prave točke, ki bi jo želeli. In tu v igro pridejo skladatelji, nekateri izmed njih se lahko dejansko kosajo s tistimi velikimi, ki so bili včasih. Pred tabo je seznam tistih najboljših vseh časov, [...] Prispevek Najboljši filmski skladatelji izvira s portala Student.si. ...