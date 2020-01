Tematiziranje usode in evolucije človeka po motivih Hararijevih besedil RTV Slovenija Uprizoritev 2020, ki je nastala po motivih besedil Yuvala Noaha Hararija, je na kratko povedano predstava o vesolju in našem prostoru v njem, saj tematizira usodo in evolucijo človeka.

Sorodno

Oglasi