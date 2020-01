Potres z magnitudo 6,8, je pozno sinoči stresel vzhod Turčije in zajteval življenja najmanj 21 ljudi, več kot tisoč pa je ranjenih. Posledice so najhujše v pokrajinah Elazig in Malatya, kjer je več stavb porušenih in pogrešajo večje število ljudi. Tla so se stresla sinoči ob 20.55 po lokalnem času. Žarišče potresa je bilo v okrožju Sivrice v pokrajini Elazig na vzhodu Turčije na globini 10 kilometr ...