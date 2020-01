Logotip ameriških vesoljskih sil sumljivo spominja na Zvezdne steze 24ur.com Leta 2018 je Mike Pence ameriški podpredsednik Mike Pence napovedal ustanovitev vesoljskih sil kot šeste veje ameriških oboroženih sil. Logotip, ki so ga oblikovali in ga je ponosno predstavil ameriški predsednik na Twitterju, pa močno spominja na insignijo iz Zvezdnih stez. To so seveda hitro opazili oboževalci kultne serije ...

