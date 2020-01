Brezobzirni Savič je tokrat naredil kraval na Ministrstvu za javno upravo in prekinil dogodek! Demokracija Ministrstvo za javno upravo je ta teden organiziralo javni posvet o tehnologiji 5G, ki pa ni potekal po načrtu. Tam je bil namreč prisoten radikalno levičarski aktivist Domen Savič, ki ponovno ni prinesel drugačnega mnenja od svojega in se mu je dobesedno utrgalo. S kričanjem, žaljenjem in skakanjem v besedo je za nekaj minut prekinil dogodek, vmešati se je moral celo minister Rudi Medved, ki je i ...

