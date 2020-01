Iraške varnostne sile so danes posredovale proti protestnikom na ulicah in trgih Bagdada, ki že mesece zahtevajo politične spremembe. Prišlo je tudi do spopadov med stranema. Zaradi obsežnega posredovanja se med protestniki krepi strah pred popolnim zatrtjem protestov, ki jim je v petek podporo odrekel vplivni klerik Moktada Sadr.



