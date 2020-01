Marko Milič o tem, da nam je normalno da imamo najboljše hokejiste in košarkarje, vendar to ni norma Dnevnik "To je neverjetno. Ti fantje nas razvajajo. Normalno nam je, da je Anže Kopitar vrsto let med glavnimi zvezdami hokeja na svetu, vendar to ni normalno. Par balonov in ledenih dvoran imamo, pa imamo odlične hokejiste in Kopitarja. Naša košarkarska...

Sorodno

















Oglasi