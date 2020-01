Inženirka leta: Inženirski poklici so še vedno stereotipno dojeti kot moški poklici Reporter S prihodom kriptovalut je po mnenju raziskovalke in inženirke leta 2019 Aide Kamišalić Latifić prišlo do napihovanja balončka in hkrati do ustvarjanja prepričanja, da je tehnologija veriženja blokov oz. blockchain rešitev za vse. Danes vemo, da to ni res

