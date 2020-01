Muslimani v Nigeriji obglavili pastorja, ker se ni hotel odreči Kristusu in prestopiti v islam Nova24TV Pastorja, ki se ni hotel odreči Kristusu in krščanski veri, so v Nigeriji usmrtili pripadniki Boko Haram. Mednarodni borci za človekove pravice so obsodili umor Lawana Andimija, ki so ga 3. januarja razglasili za pogrešanega po napadu islamske skrajne skupine v Mičiki. Zdi se, da je videoposnetek objavljen na spletu, na katerem je razvidno, da […]

Oglasi Omenjeni ZDA Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Anže Kopitar

Ilka Štuhec

Josip Iličić

Katja Višnar