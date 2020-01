Razočarani rokometaši: 'Tekmi s Španijo in Norveško sta bila dobra šola, treba je verjeti v ekipo' 24ur.com Tolažba za slovenske rokometaše po izgubljenem boju za bronasto odličje na evropskem prvenstvu je dejstvo, da so se prebili do kvalifikacij za olimpijske igre, ki bodo na sporedu v Tokiu. Slovenci so na EP zasedli četrto mesto, kar je drugi najboljša slovenska uvrstitev v zgodovini evropskih prvenstev.

