[Video] Trump kot prvi ameriški predsednik nagovoril Shod za življenje: “Vsako osebo je vredno ščiti Nova24TV V petek je v Washingtonu potekal 47. Shod za življenje, ki se ga je udeležilo več 10 tisoč ljudi, kot prvi predsednik ZDA v zgodovini pa je udeležence nagovoril tudi Donald Trump. Prek videoposnetka sta shod nagovorila tudi Mike Pence in njegova žena Karen. Pri The Federalist so strnili ključne ugotovitve z letošnjega shoda, med […]

