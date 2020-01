Na parlamentarnih volitvah v Peruju dolge vrste pred volišči še pred njihovim odprtjem Dnevnik V Peruju so danes parlamentarne volitve, ki jih je po lanski razpustitvi parlamenta sklical predsednik države Martin Vizcarra. Volišča so se odprla ob 8. uri po lokalnem času. Še pred odprtjem volišč so se pred njimi vile dolge vrste. sta

