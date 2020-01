Mladi vizualci, na plan! Dnevnik Zavod P.A.R.A.S.I.T.E. je v sodelovanju s sodelavci pred dnevi objavil javni razpis za nagrado skupine OHO, osrednjo neodvisno nagrado za mlade vizualne umetnice in umetnike v Sloveniji, stare največ 40 let. Nagrada se podeljuje za kakovostno in...

Sorodno

Oglasi