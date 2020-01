Rudolf Moge o tem, da ne zagovarja Kanglerja, ampak zagovarja človeka Dnevnik »Ne zagovarjam ga, pač pa zagovarjam človeka, ki ima svetlo in temno plat, kot jo imamo vsi v svojem življenju. Jaz ga poznam kot poslanca in moram reči, da je delal dobro, bil je produktiven in je imel dobre ideje. Poznam ga pa tudi kot župana, ko...

