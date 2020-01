Iz Ljubljane v Kranj se je pripeljal na konstrukciji tovornega vlaka Dnevnik Kranjski policisti so danes ponoči obravnavali prijavo, da se na tovornem vlaku vozi oseba. Ugotovili so, da se je moški v Ljubljani usedel na konstrukcijo vagona in se z njim pripeljal v Kranj, ker so mu je to zdelo zanimivo, so sporočili s...

