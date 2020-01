Jordan po Kobejevi smrti: Rad sem ga imel, bil mi je kot brat 24ur.com Po tragični smrti Kobeja Bryanta so družbena omrežja polna izrazov sožalja in lepih besed, namenjenih košarkarski legendi. Michael Jordan je zapisal, da ne more opisati bolečine, Dwyane Wade pravi, da je to nočna mora, iz katere se ne more zbuditi, Magic Johnson pa je priznal, kako težko je to sprejeti. Posebej čustven je bil tudi njegov dolgoletni soigralec in prijatelj Shaquille O'Neal.

