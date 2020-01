Bregar o debaklu v Romuniji: Običajno je, da smo na prvih tekmah nekoliko v krču 24ur.com Serijske slovenske rokometne prvakinje z Galjevice so visoko izgubile uvodni dvoboj glavnega dela Lige prvakinj. Na gostovanju je bila premočna romunska Valcea, ki je z rezultatom 31:16 osvojila prvi par točk in se na lestvici izenačila s Krimom in švedskim Sävehofom. Krimovke, ki imajo najmlajšo zasedbo v Evropi, potihem upajo na preboj v četrtfinale, kar bi bil za ekipo trenerja Uroša Bregarja zavidljiv uspeh.

