Črnčec in Kozmelj: V medijih dvigata prah in dokazujeta, da sta obveščevalska diletanta. Nova24TV Direktor Sove Rajko Kozmelj ponovno izvaja propagando prek režimskih medijev, tokrat je priložnost za napadanje organov nadzora dobil v Sobotni prilogi, med drugim je izrazil mnenje, da se politični nadzor zlorablja. To ni presenetljivo, Knovs je namreč ugotovil da premierjeva prijateljica, ki so jo zaposlili na Sovi ni izpolnjevala pogojev, zdravniški pregled je opravila kar […]

Sorodno























Oglasi