Na mariborski univerzi so danes ob rektorjevem dnevu podelili 59 nagrad in priznanj tistim, ki so s svojim delom, izrednimi uspehi, dosežki in zaslugami pomembno prispevali k njeni uveljavitvi in razvoju. Častni doktorat za izjemne in vrhunske dosežke je prejel Ponnuthurai N. Suganthan iz singapurske tehnološke univerze Nanyang.