Španija je evropski prvak, Slovenija aprila v olimpijskih kvalifikacijah V zadnjem Cepelinu o evropskem rokometnem prvenstvu sta Uroš Volk in dolgoletni slovenski reprezentant Jure Natek govorila tudi o napornem ritmu tekem na najmočnejšem turnirju, se dotaknila igre brez vratarja in olimpijskih kvalifikacij. Slovenija bo med 17. in 19. aprilom v Berlinu v družbi Nemčije, Švedske in Alžirije imela res lepo priložnost, da se še četrtič uvrsti med 12 reprezentanc na olimpijskem turnirju. Cepelin se poslavlja do Berlina.