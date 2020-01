Na letošnji Pokljuki skupaj 18 tisoč gledalcev. Na SP jih bo skoraj toliko vsak dan! #video Sportal Letošnji svetovni pokal na Pokljuki je bil za prireditelje tudi nekakšen preizkus novosti, ki jih pripravljajo za svetovno prvenstvo leta 2021. Tekmovalci so cenili nove, zanimivejše in zahtevnejše proge na Rudnem polju in odlično snežno podlago, gledalci so bili veseli posodobljenega strelišča, ki s semaforji nad tarčami omogoča veliko večji pregled nad zanimivim dogajanjem, a do prihodnjega febr...

