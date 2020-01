Evropski poslanci o odstopu Šarca razdeljeni: Eni ga podpirajo, drugi odstop obžalujejo Večer Na odstop premierja Marjana Šarca so se danes odzvali tudi nekateri evropski poslanci iz Slovenije. Irena Joveva in Klemen Grošelj (RE/LMŠ) sta izrazila podporo odločitvi premierja, Tanja Fajon in Milan Brglez (S&D/SD) pa jo, kot sta poudarila, obžalujeta.

