Preživeli in voditelji na spominski slovesnosti v Auschwitzu: Nikoli več Primorske novice Na mestu nekdanjega nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau se je danes ob 75. obletnici osvoboditve taborišča zbralo več kot 200 tistih, ki so preživeli holokavst, in voditelji iz več kot 51 držav, med njimi slovenski predsednik Borut Pahor z nekdanjimi internirankami. Glavno sporočilo udeležencev je bilo nikoli več.

Sorodno

































Oglasi