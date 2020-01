Odnesla ga je serija štirih porazov: Rimac ni več trener Olimpije, namesto njega Golemac 24ur.com Košarkarski klub Cedevita Olimpija in trener Slaven Rimac sta se po domačem porazu v 17. kolu Lige ABA proti Koprčanom dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe. Ljubljančani so proti Koprčanom doživeli četrti zaporedni poraz, tako da letos še niso zabeležili zmage. Z njim so močno ogrozili svoj položaj na lestvici in uvrstitev med prve štiri ekipe, ki bodo napredovale v končnico. Njegov nasled...

Sorodno

































Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Janez Janša

Andrej Bertoncelj

Zdravko Počivalšek

Alenka Bratušek