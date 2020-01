Pred parlamentom protest za aktivnejšo stanovanjsko politiko in javna najemniška stanovanja Večer Danes je pred parlamentom v Ljubljani potekala akcija gibanj Kje bomo pa jutri spali? in Kvadratni meter. Izvedli so simbolični performans postavitve kartonastega naselja, s katerim želijo prikazati trenutno delovanje in stanje nepremičninskega trga. V akciji Kje bomo pa jutri spali? so na Facebooku zapisali, da zahtevajo povečanje gradnje javnih najemnih stanovanj, regulacijo stanovanjskega trga...

