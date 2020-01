Leto 2019 je zaznamovalo rekordno število udeležencev iz srednje, vzhodne in južne Evrope, ki so se vključili v programe izobraževanja in pospeševanja mreže EIT Health. Več kot 1.500 talentov in več kot 50 start-upov iz bolj naprednih regij v smislu inovacij je bilo deležnih usposabljanj, mentorstev ali finančnih sredstev za nadaljnji razvoj. Med njimi so [...] Prispevek EIT Health išče slovenske ...