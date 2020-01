N26 v petih letih do petih milijonov uporabnikov Tehnozvezdje Avtor Tehnozvezdje Banka N26 praznuje peto obletnico in oznanja, da ima pet milijonov uporabnikov. Lepo. Najbrž tudi zasluženo, navsezadnje je bila ena od izvirnih razlogov, da so se tudi klasične,...

Sorodno















































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Andrej Bertoncelj

Luka Dončić

Karl Erjavec

Aleš Šabeder