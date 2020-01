Znani četrtfinalni pari pokala Spar Sportal Rogaška - Koper Primorska, Šentjur - Helios Suns, GGD Šenčur - Cedevita Olimpija in Krka - Hopsi Polzela so pari četrtfinala košarkarskega pokala Spar. Dvoboji po sistemu doma in v gosteh bodo na sporedu od 10. do 13. februarja, zaključni turnir najboljše četverice pa bo gostila dvorana Kodeljevo 15. in 16. februarja.

