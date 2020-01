Prva letošnja redna seja občinskega sveta Gorenjski glas Tržič – Na prvi letošnji seji občinskega sveta v Tržiču so svetniki potrdili predlog cen zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter subvencij cen storitev oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Pod...

