Pilot dobil posebno dovoljenje: Razkrite podrobnosti nesreče helikopterja, v katerem je bil Bryant Večer V javnosti so se pojavili novi podatki o tem, kaj se je dogajalo pred strmoglavljenjem helikopterja, v katerem je bilo devet ljudi, med njimi tudi velika ameriška košarkarska legenda Kobe Bryant. Vremenski pogoji so bili zelo slabi in zaradi megle naj bi bila vidljivost praktično ničelna. To razkrivajo tudi zadnja sporočila med pilotom in kontrolorji letenja. Pilot je v zadnjem sporočilu dejal, da se bo dvignil, ker se želi izogniti meglenemu oblaku.

