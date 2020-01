Šarec: Boj proti podnebnim spremembam terja spremembe v glavah in milijarde evrov Primorske novice Boj proti podnebnim spremembam bo terjal "spremembe v glavah in milijarde evrov", je danes na statističnem dnevu na Brdu pri Kranju poudaril premier v odstopu Marjan Šarec. Kritičen je bil do vseh, ki samo nasprotujejo določenim zadevam. "Naučiti se bomo morali biti za nekaj, ne proti nečemu," je menil.

