V morju našli truplo drugega pilota in ostanke helikopterja RTV Slovenija Hrvaški vojaški potapljači so v morju pri otoku Zlarin nedaleč od Šibenika našli truplo tudi drugega pogrešanega pilota in ostanke vojaškega helikopterja kiowa warrion OH-58 D, ki je strmoglavil v ponedeljek.

