Izolanu zasegli 18 rastlin konoplje in 10 gramov posušenih delcev Primorske novice Koprski kriminalisti so zaznali, da 55-letni Izolan doma prideluje konopljo in njene produkte. Med preiskavo stanovanja in drugih prostorov so našli in zasegli 18 rastlin konoplje in še 10,08 grama posušenih rastlinskih delcev te prepovedane droge.

