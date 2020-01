Mariborski avtorji na literarnem dogodku v Gradcu Lokalec.si V Štajerski deželni knjižnici v Gradcu bo drevi dogodek iz serije Literatura pobratenih mest, na katerem bodo nastopili pisateljica in urednica literarne revije Lichtungen Andrea Stift-Laube in književnik Andreas Unterweger iz Gradca ter gostje iz Maribora pesnica Petra Kolmančič, pisatelj Tomo Podstenšek in književnik Borut Gombač. Prireditev organizirajo Društvo avstrijsko-slovenskega prijateljstva Gradec, Mariborska knjižnica in […]

