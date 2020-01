Rektor ljubljanske univerze: znanstvenoraziskovalni in visokošolski zakon po padcu vlade v zraku, sp Svet 24 Rektor ljubljanske univerze Igor Papič je na današnji seji senata izrazil obžalovanje, da sta s ponedeljkovim padcem vlade najbrž "padla v vodo" tudi novi zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti in novela visokošolskega zakona.



