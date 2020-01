Namesto da bi vlada Marjana Šarca preganjala tiste, ki k nam ilegalno vdrejo, preganja tiste, ki se poskušajo samoorganizirati za to, da bi se zaščitili. Poslanke in poslanci na današnjem nadaljevanju redne januarske seje državnega zbora na predlog Vlade RS obravnavajo noveli zakonov o nadzoru državne meje ter varstvu javnega reda in miru, s katerima naj bi vlada želela omejiti delovanje tako imen ...