Kam v knjižni verigi bi lahko šel denar, ki ga prinaša znižana stopnja davka na knjige? RTV Slovenija Nižji, petodstotni davek za knjige, časopise in periodične publikacije je bil tema okrogle mize z naslovom Nižji davek - boljši časi za knjigo in časopis?, na kateri so med drugim sodelovali Samo Rugelj, Renata Zamida in Slavko Pregl.

