Franc Trček o tem, da je zanj politika raba uma Dnevnik »Zame je politika raba uma. Po 30 letih pajdašenja in kvazi kapitalizma je morda zdaj končno čas, da s takimi praksami prenehamo in se odločimo za politike, ki si ne bodo prišli polniti žepov ali zaposlovati svojih otrok in sorodnikov v Bruslju ali...

