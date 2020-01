S kamionom vzvratno iz predora Primorske novice Dogajanje v predorih Kastelec in Markovec je bilo v ponedeljek živahneje kot običajno. Najprej se je voznik tovornjaka ustavil v predoru Kastelec in zapeljal nekaj sto metrov vzvratno, nato so senzorji na drugi strani predora zaznali previsok tovornjak, nazadnje pa sta v predoru Markovec vijugala pijani voznik in najverjetneje prav tako pijana voznica.

