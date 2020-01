Miami doživel šele tretji domači poraz v sezoni, Dragić prvi strelec Vročice 24ur.com V ligi NBA je bilo na sporedu devet tekem, odigrali so jih osem. Derbi v Los Angelesu med Lakersi in Clippersi je bil odpovedan v spomin na Kobeja Bryanta. Miami Heat je gostil Boston Celtics in v boju za drugo mesto vzhodne konference izgubil s 101:109; Goran Dragić je bil prvi strelec Vročice s 23 točkami.

