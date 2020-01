V kitajskem mestu, kjer je izbruhnil koronavirus, začeli evakuacijo tujcev SiOL.net Novi koronavirus je na Kitajskem zahteval že 132 življenj, število okuženih je naraslo na skoraj 6000 in preseglo število okuženih med epidemijo sarsa v letih 2002 in 2003. Iz mesta Wuhan, od koder virus izvira, so evakuirali prve tuje državljane. V Nemčiji so potrdili tri nove primere okužbe, prvi primer pa v Združenih arabskih emiratih.

