Vodja razbite združbe tihotapcev naj bi bil Slovenec, droge domnevno skladiščili tudi v Ljubljani Dnevnik Slovenski, hrvaški in avstrijski policisti so včeraj po dve leti trajajoči akciji prijeli kar 40 oseb, osumljenih sodelovanja v združbi, ki je tihotapila droge. Skupino naj bi vodila Slovenec in Hrvat, drogo pa naj bi skladiščili tudi v Ljubljani.

