Ste videli pogrešanega 79-letnika z Jesenic? SiOL.net Od včeraj popoldne je pogrešan 79-letni Bogdan Brezigar z Jesenic. Pogrešani se je običajno gibal na območju Plavškega Rovta, Planine pod Golico, Podmežakle, Spodnjega Plavža, Ceste za Savo in na trimstezi nad Jesenicami. Oblečen naj bi bil v svetle hlače za prosti čas, modro-zeleno srajco in črno vetrovko s kapicu. Obut je bil v pohodniške čevlje. Visok je okoli 170 centimetrov, suhe postave in sivih las.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Andrej Bertoncelj

Borut Pahor

Goran Dragić