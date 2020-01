Kobe Bryant in njegova žena Vanessa sta imela dogovor: V helikopterju nikoli ne letita skupaj Večer "Obstal sem v prometnem zastoju in zamudil šolsko igro. Moral sem najti način, kako še vedno ohraniti fokus na košarki in treningih, a hkrati ne zapostavljati družine. Takrat sem začel z uporabo helikopterjev."

Sorodno





















Oglasi Omenjeni Kobe Bryant

NBA Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Andrej Bertoncelj

Borut Pahor

Goran Dragić