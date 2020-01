V čakanju na veleslalomsko (od)rešitev Sportal Skupno le 29 točk so slovenski alpski smučarji vknjižili na petih tekmah v zadnjih štirih dnevih. Pravzaprav sta jih prispevala le Štefan Hadalin, ki se ne more otresti napak, in Ilka Štuhec, pred katero je nova priložnost v ruskem smučarskem središču Rosa Hutor, kjer pa jo je organizatorjem zagodlo vreme.

