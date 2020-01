Izjava MZZ o bližnjevzhodnem mirovnem procesu Vlada RS Slovenija ostaja zavezana aktivnostim, usmerjenim k doseganju celovitega, pravičnega in dolgoročnega miru na Bližnjem vzhodu, vključujoč vzpostavitev države Palestine in naslavljanje varnostnih skrbi Izraela. Slovenija ob tem ponovno izpostavlja potrebo po neposrednih, enakopravnih in celovitih pogajanjih med Izraelom in Palestino.

